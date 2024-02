In un’intervista con Empire, Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One, ha rivelato di essere “molto curioso” di vedere un potenziale sequel della pellicola, al momento non ancora ufficializzato.

Il cineasta aveva già vagliato la possibilità di un seguito prima dell’uscita nelle sale del film e ora, alla luce del grande successo ottenuto, dichiara:

Mi piacerebbe sicuramente vedere come sarebbe il sequel. So che la guerra di Shikishima sembra finita, e che abbiamo raggiunto questo stato di pace e di calma – ma forse [è la] quiete prima della tempesta, e i personaggi non sono ancora stati perdonati per ciò che è stato loro imposto.

