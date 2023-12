GQ Japan ha di recente dedicato un articolo a Godzilla Minus One, film che ha riscosso un notevole successo e che ha già scatenato richieste di un sequel.

Durante un’intervista con il giornale il produttore Minami Ichikawa ha parlato del futuro di Godzilla e ha ammesso che non vuole fare nulla di affrettato:

Non sento il bisogno di fare le corse per il prossimo film live-action. I film belli sono quelli di qualità. Vogliamo grandi idee, una sceneggiatura eccellente, un regista di talento e il cast giusto per lavorarci con attenzione.