Dopo una lunga attesa, e con una mossa un po’ a sorpresa, Godzilla Minus One è arrivato ufficialmente in streaming su Netflix in tutto il mondo, Italia inclusa.

La finestra distributiva cinematografica è durata diversi mesi: il blockbuster è uscito infatti nei cinema giapponesi e mondiali alla fine del 2023, per poi concorrere agli Oscar dove ha vinto quello per i migliori effetti visivi. Successivamente in molti si sono chiesti se sarebbe arrivato in streaming, e ora finalmente l’attesa è finita. Qualche ora fa sugli account social Netflix ha fatto un po’ di teasing lasciando intuire a tutti che Godzilla sarebbe finalmente arrivato…

Sul sito ufficiale di Godzilla è stato anche segnalato che più avanti arriverà online anche la versione in bianco e nero del film.

