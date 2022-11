Godzilla: Takashi Yamazaki confermato alla regia di un nuovo film per la TOHO

La TOHO ha recentemente confermato di stare realizzando un nuovo kaiju movie su Godzilla diretto da Takashi Yamazaki (Lupin III – The First).

Da un po’ circolano voci sul progetto, e ora la società di produzione lo ha confermato su Twitter diffondendo un logo e rivelando che il film approderà nelle sale giapponesi il 3 novembre 2023.

Lo potete vedere qua ostto:

Qua sotto trovate la sinossi dell’ultimo kaiju movie targato Toho, ovvero Shin Godzilla do Hideaki Anno:

E’ una giornata tranquilla in Giappone, quando una strana fontana d’acqua erutta nella baia, provocando il panico, che si diffonde anche tra i funzionari di governo. Inizialmente si pensa a un’anomala attività vulcanica, ma un giovane dirigente osa chiedersi se possa trattarsi di qualcosa di vivo. Il suo incubo peggiore prende vita quando un mostro emerge dal profondo e comincia a seminare distruzione per la città. Mentre il governo cerca di salvare i cittadini, una squadra di volontari cerca di scoprire la debolezza della creatura. Ma il tempo non è dalla loro parte: la più grande catastrofe mai abbattutasi sul mondo evolve e lo fa davanti ai loro occhi.