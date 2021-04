Dopo l’ottimo weekend d’esordio internazionale e l’altrettanto ottimo giorno di lancio negli Stati Uniti si prepara a tagliare un altro traguardo negli incassi globali nel weekend di Pasqua. Il film di Adam Wingard ieri ha infatti raccolto altri 7.3 milioni di dollari in Cina (con un calo del 65% rispetto ai 21.5 milioni di venerdì scorso, meno forte del solito rispetto al comportamento di altri blockbuster di Hollywood), salendo così a ben 99.3 milioni di dollari in otto giorni. Secondo le proiezioni, potrebbe quindi incassare altri 30/32 milioni entro domenica sera, spinto anche dalla festività del Qingming che dura tutto il weekend. Sarà quindi il primo film americano a superare i 100 milioni di dollari in Cina dalla fine del 2019 (Frozen II), e batterà in pochi giorni i 135 milioni finali di. Non è da escludere, quindi, che possa chiudere la sua corsa sopra i 180 milioni.

Giovedì il film ha incassato altri 6.7 milioni di dollari negli USA, salendo così a 16.3 milioni di dollari in due giorni. I dati di venerdì non sono ancora disponibili, ma sappiamo che con la riapertura dei cinema Regal e di altre sale Godzilla vs Kong ieri è diventato il primo film a essere distribuito in più di 3000 cinema dall’inizio della pandemia. Le proiezioni attuali parlano quindi di un totale tra i 30 e i 40 milioni di dollari in cinque giorni, un risultato notevole anche perché negli USA il blockbuster è anche disponibile “comodamente” a casa propria in streaming, se si dispone di un account HBO Max.

Forbes afferma che, conti alla mano, il film dovrebbe superare i 200 milioni di dollari in tutto il mondo nella giornata di oggi: sarebbe la prima volta che capita dall’uscita di Tenet, il quale ha raccolto 305 milioni di dollari nei mercati internazionali ma solo 58 negli Stati Uniti.

Vi terremo aggiornati!