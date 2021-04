C’era molta attesa per i risultati del giorno d’esordio dinei cinema nordamericani, e le stime del primo giorno di proiezione del film della Warner Bros. sono incoraggianti: si tratta infatti del maggiore incasso d’esordio dall’inizio della pandemia.

Il blockbuster ha raccolto ben 9.6 milioni di dollari in 2409 cinema, con un’ottima media per sala di 3980 dollari. Si tratta ovviamente di cifre piuttosto basse per la normalità pre-pandemia, ma sono dati che lasciano ben sperare per i prossimi mesi, soprattutto se si pensa che nella maggior parte delle città americane (e soprattutto nei mercati principali, Los Angeles e New York) la capienza delle sale è ridotta. Inoltre va sottolineato che gli spettatori americani hanno la possibilità di vedere Godzilla vs. Kong a casa, incluso nell’abbonamento di HBO Max, per i prossimi 30 giorni.

Le attuali proiezioni sul weekend di Pasqua parlano di un incasso tra i 20 e i 30 milioni nei cinque giorni: molto dipende da quanti fan si sono riversati nelle sale il primo giorno. In realtà, la cifra finale potrebbe anche essere superiore, il CinemaScore è A, il che dovrebbe tradursi in un ottimo passaparola. Inoltre venerdì Regal Cinemas e altre catene riapriranno, e il film arriverà a un massimo di 3064 cinema (la cifra più alta dall’inizio della pandemia).

Venerdì uscirà in 1850 anche The Unholy.

