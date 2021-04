In mancanza di altre grandi uscite,ha vinto nuovamente il weekend al boxoffice americano, incassando altri 7.7 milioni di dollari in circa tremila cinema. Complessivamente, il blockbuster della Warner Bros. ha raggiunto gli 80.5 milioni di dollari negli Stati Uniti: potrebbe essere il primo film, dall’inizio della pandemia, a superare il traguardo dei cento milioni di dollari, tenendo presente il dettaglio non da poco della sua disponibilità anche su HBO Max.

In tutto il mondo, Godzilla vs. Kong ha ora superato i 390 milioni di dollari e presto arriverà a 400. Ne è costati 165.

Al secondo posto, Nobody incassa altri 2.5 milioni di dollari in circa 2400 cinema, salendo a 19 milioni negli USA e 34 in tutto il mondo in un mese. Terza posizione per The Unholy, con 2 milioni di dollari in 2057 cinema e un totale di 9.5 milioni di dollari. Al quarto posto Raya e l’ultimo drago incassa 1.9 milioni di dollari in 1945 cinema, salendo a 37 milioni negli USA e 95 in tutto il mondo.

Chiude la top-five Tom and Jerry, con 1.1 milioni di dollari in 2028 cinema e un totale di 42 milioni in nordamerica. In tutto il mondo ha superato i 100 milioni.

INCASSI USA 16-18 APRILE 2021

Godzilla vs. Kong – $7,705,000 / $80,515,427 Nobody – $2,520,000 / $19,051,045 The Unholy – $2,060,000 / $9,562,733 Raya and the Last Dragon – $1,900,000 / $37,674,610 Tom and Jerry – $1,090,000 / $42,577,341 Voyagers – $790,000 / $2,558,674 The Girl Who Believes in Miracles – $561,000 / $2,005,725 In the Earth – $506,000 / $506,000 The Courier – $462,830 / $5,548,731 The Croods: A New Age – $310,000 / $57,088,348

In Cina, è il film d’animazione giapponese Detective Conan: The Scarlet Bullet a dominare la classifica con 16.8 milioni di dollari. Seconda posizione per Sister, con 9.77 milioni di dollari, mentre scende al terzo posto Godzilla vs. Kong, con 6.9 milioni di dollari e un totale di ben 178 milioni di dollari. Al quarto posto August Never Ends, con 6.1 milioni di dollari, mentre apre solo al quinto posto la riedizione in 4K de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello, con circa 4 milioni di dollari. Le aspettative d’incasso per il film erano altissime, visti i 23.7 milioni incassati da Avatar al suo ri-esordio qualche settimana fa, ma il governo cinese ha approvato la distribuzione del film all’ultimo minuto, generando enormi ritardi nella consegna delle copie digitali ai cinema del paese, e numerose cancellazioni negli spettacoli di venerdì e sabato, con conseguenti proteste degli spettatori. La catena IMAX ha subito ulteriori ritardi, perdendo buona parte degli incassi del weekend.

Fonte: Variety / BOM