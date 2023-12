Se su Apple TV+ il MonsterVerse prosegue grazie alla serie di Monarch: Legacy of Monsters (LEGGI LA RECENSIONE), al cinema il franchise ci proporrà il prossimo 12 aprile il kolossal Godzilla x Kong: The New Empire. In attesa di vedere il primo trailer del film, ecco arrivare online le prime immagini ufficiali grazie a un’intervista rilasciata dal regista Adam Wingard a IGN.

Nelle foto vediamo, in particolare, un momento in cui Godzilla, congelato nel ghiaccio, si evolve in una potente nuova forma.

“Le abilità che servono a creare un gigantesco monster movie sono così particolari che bisogna proprio impararle,” spiega Wingart, “e solo alla fine della produzione mi sono detto: ah, aspetta, ora ho capito! Avevo un mucchio di idee su cosa fare la volta successiva, e come migliorare. Così tante inquadrature del film sono in animazione CGI, sono pura immaginazione. Ci sono alcune sequenze lunghe fino a 8 minuti, dove vediamo i mostri scatenarsi. Il film permette ai mostri di raccontare la loro storia in maniera visiva, non verbale.”

Tra i vari mostri rivedremo Titanus Doug, una specie di rettile che avevamo visto in un’inquadratura di Godzilla vs. Kong e che era stato reso virale dai fan. Ma ci sarà anche una nuova creatura, “una crudele creatura simile a Kong. Volevamo trovare un antagonista che fosse in grado di competere sia con Kong che con Godzilla, e non è una cosa facile. Scopriremo molto su questo mostro e sul perché è una minaccia”.

Nel film torneranno Rebecca Hall come Dr. Ilene Andrews, Brian Tyree Henry come Bernie Hayes e Kaylee Hottle come Jia, con il debutto di Dan Stevens tra i protagonisti.

Scritto da Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater, Godzilla x Kong uscirà il 12 aprile 2024.

