La recensione della prima stagione della serie Monarch: Legacy of Monsters, disponibile su Apple TV+

La grande pretesa dei film di mostri è che gli umani siano la parte più importante della storia. La maggior parte delle volte non è così. Per quanto sia necessario avere dei personaggi con cui empatizzare, si è lì per vedere una cosa soltanto: creature colossali che combattono scatenando le forze della natura più brutali. Gli umani in molti film sono stati ridotti spesso a dispositivi di trama per andare da un punto all’altro e per dare delle conseguenze all’azione. L’effetto che sortivano era spesso quello di rallentare il tutto. Una serie come Monarch – Legacy of Monster non può prescindere dal riempirsi di personaggi “parlanti”, oltre a quelli “ruggenti”, per arrivare a toccare la durata fiume di 8 episodi da quasi un’ora ciascuno. Per diventare uno dei prodotti audiovisivi a tema mostri tra i più lunghi deve riflettere bene su come gestire le per...