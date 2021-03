La cerimonia deidi quest’anno, come ben sappiamo, si è svolta inevitabilmente “da casa” per moltissimi nominati ai premi.

I look delle star quindi non è balzato ai primi posti per importanza della cerimonia. Moltissime star hanno deciso di collegarsi virtualmente all’evento senza badare troppo ai loro outfit. Abbiamo quindi avuto modo di vedere Bill Murray con una sgargiante camicia simil Hawaiiana, Jeff Daniels con una semplice camicia di flanella a quadri, Sandra Oh con un parka e così via. Ovviamente c’è anche chi ha comunque deciso di sfoggiare degli outfit più consoni alla cerimonie.

Trovate tutte le foto raccolte da Deadline cliccando sullo screen qui sotto:

Qua sotto potete inoltre leggere il discorso fatto da Tina Fey e Amy Poehler mentre durante l’evento hanno spiegato la vera differenza tra film e serie tv nell’anno della pandemia:

Poehler: Ai Golden Globe, premiato i film e le serie tv, ma è difficile distinguerli quest’anno perché i cinema sono chiusi e vediamo qualsiasi cosa sul nostro cellulare. Fey: Quindi, alcuni di voi potrebbero essere un po’ confusi su quali nominati sono film e quali sono serie. Poehler: La TV è quella che guardo per cinque ore di fila, ma un film è quello che non guardo perché dura due ore. Non voglio passare due ore davanti alla tv. Voglio passarci un’ora, cinque volte. Fey: Penso che la regola sia: se i loro denti finti sembrano veri, è un film, se i loro denti finti sembrano finti, è tv. Poehler: Se gli attori inglesi interpretano persone inglesi, è tv. Se interpretano americani, è un film. Fey: Se pensi: “Ehi, Mario Lopez è sorprendente bravo in questa cosa,” è tv. Poehler: E se c’è Matthew McConaughey che fa il poeta vagabondo, è la pubblicità di un’automobile. Fey: Guardiamo serie e film in maniera diversa. Nei film si chiama traffico di esseri umani, in tv si chiama Novanta giorni per innamorarsi. Poehler: E se è uno spettacolo teatrale adattato in un film, ma lo state vedendo in tv, si chiama “pluvie”. E ci sono almeno quattro di loro nominati stasera.

