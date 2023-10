Potrebbe sembrare una notizia creata apposta per Halloween, ma non lo è. Goldie Hawn ha veramente visto gli alieni. Almeno, questo è quello che sostiene lei…

Parlando in una puntata di un podcast sul Fitness, Time to Walk, l’attrice ha condiviso un’esperienza insolita di incontri ravvicinati del terzo tipo. Ricorda che stava dormendo nella macchina di un amico dopo dei provini di danza quando è stata svegliata da un suono molto acuto. Ha guardato fuori dal finestrino e…

Ho visto queste due o tre teste di forma triangolare. Erano argentate, con un taglio per la bocca, un piccolo naso e senza orecchie. Mi stavano indicando, indicavano me nella macchina mentre discutevano di me.