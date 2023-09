Patricia Arquette esordisce alla regia con l’adattamento del romanzo del 2015 di Cheryl Della Pietra Gonzo Girl. Il film è basato sull’esperienza della stessa autrice del libro come assistente del giornalista Hunter S. Thompson. Nel film, l’assistente è interpretata da Camila Morrone (Daisy Jones and The Six) mentre Thompson (che qui cambia nome in Walker Reade) è interpretato da Willem Dafoe.

Racconta Morone a Interview che da subito Patricia Arquette ha messo lei e Dafoe alla prova incoraggiandoli a fare delle “prove pazze e sperimentali”.

Dice:

Patricia ha messo me e Willem nella stanza delle prove e abbiamo fatto esercizi di fiducia e prove pazze e sperimentali. Abbiamo rotto il ghiaccio il primo giorno. Sono entrata nella stanza delle prove e lei ha detto: “Will e Cami, facciamo questo”. E abbiamo iniziato a fare la scena più difficile del film, urlando e rincorrendoci fino a rilassarci ed essere a nostro agio. Ho imparato già solo guardando Willem. È uno scherzo della natura quanto quell’uomo sia bravo.

Morone ha splendide parole anche per la sua regista:

Non riesco a descriverla con le parole. Non ho mai incontrato una persona più profonda e unica nella mia vita. È più di un’attrice. Lei, come essere umano, è la più cosmopolita, acculturata, intelligente, articolata. Ho imparato moltissimo solo chiedendole della sua vita e ascoltando il suo punto di vista. E poi è sempre interessante quando un artista che è affermato nel suo settore si mette alla prova in un altro. Con questo lei stava mettendo piede in un’altra parte del suo lato artistico e penso che abbia fatto un film molto speciale.

Gonzo Girl verrà presentato in anteprima al TIFF.

