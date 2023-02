Gorillaz: Netflix rinuncia al film d’animazione

Netflix ha deciso di rinunciare a un altro progetto animato, questa volta dedicato ai Gorillaz. Dopo la sospensione di Inside Job e Dead End: Paranormal Park, il colosso dello streaming ha deciso di rinunciare al film sulla celebre band.

La notizia è arrivata direttamente dai creatori Damon Albarn e Jamie Hewlett in occasione di una recente intervista per parlare dell’album di prossima uscita Cracker Island.

“Io e Jamie abbiamo passato molto tempo a Los Angeles perché stavamo lavorando a un film dei Gorillaz, ma non si farà più” ha spiegato Albarn.

Hewlett ha poi aggiunto:

Senza fare nomi, visto che la questione non è stata ancora chiarita: la piattaforma streaming per cui stavamo realizzando il film si è tirata indietro. Hanno iniziato ad andare nel panico perché stavano producendo troppi contenuti e hanno deciso di tagliare il budget per i film. E poi, come succede sempre a Hollywood da decenni, la persona con cui stavamo lavorando è andata a lavorare per un’altra compagnia.