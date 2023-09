Gran Turismo, il film diretto da Neill Blomkamp basato sul popolare brand videoludico di Polyphony Digital, sarà presentato in anteprima con più di una settimana di anticipo rispetto alla data d’uscita italiana.

L’appuntamento è fissato a lunedì 11 settembre alle 20:45 al Cinema Arcadia di Stezzano alla presenza di due ospiti speciali.

Uno è Andrea Facchinetti, podcaster dal 2010 che ha vinto il Guinness World Records 2016 per aver corso al simulatore per 48,5 non stop. Dal 2018, poi, è commentatore ufficiale FIA Gran Turismo World Championships.

L’altro è Marco Busnelli, pilota della nazionale finalista alla TGR CUP22 nonché campione alla Toyota GR Yaris Rally E-Cup.

Dopo la proiezione, come di consueto, registreremo le reazioni a caldo degli spettatori che vi proporremo in un video sui canali social di Badtaste.it e Arcadia Cinema, di cui siamo partner. Agli spettatori, infine, sarà anche regalato un omaggio commemorativo della serata di anteprima.

Acquista qui i biglietti per l’anteprima speciale di Lunedi 11/9 ore 20:45 in Arcadia Stezzano

Gran Turismo arriverà nei cinema in Italia il 20 settembre. A interpretare Jann Mardenborough troviamo Archie Madekwe; fanno parte del cast anche Orlando Bloom e David Harbour. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

