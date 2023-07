Gran Turismo, in uscita nei cinema in Italia il 20 settembre, si basa su un videogioco, ma racconterà una storia vera, quella del giovane Jann Mardenborough che, da appassionato del videogioco, diventò un pilota professionista.

Il regista Neill Blomkamp e gli sceneggiatori Zach Baylin e Jason Hall hanno raccontato nel corso di un’intervista a Empire a cosa si sono ispirati per realizzare il film.

Dice Baylin:

Abbiamo parlato di come questa storia potesse avere elementi di Rocky, sul suo essere basata su di un personaggio fuori dall’industria che ha un forte desiderio non solo di praticare uno sport particolare, ma di dimostrare qualcosa a se stesso e alla sua famiglia. Abbiamo parlato molto di Top Gun e di quell’idea di un personaggio circondato dal meglio del meglio, che impara cosa significa sedersi in questi veicoli estremamente veloci. Cosa significa far parte di una squadra. Cosa significa dover superare le proprie insicurezze e il proprio ego per poter pilotare qualcosa che potrebbe uccidere te e le altre persone.