Recentemente, il direttore della fotografia Jacques Jouffret ha raccontato i retroscena del suo lavoro per Gran Turismo, film basato sul popolare brand videoludico di Polyphony Digital. La pellicola, in uscita negli Stati Uniti ad agosto, ha come protagonista un giovane giocatore di Gran Turismo che, grazie alle sue abilità col videogioco, è stato ammesso alla Gran Turismo Academy ed è poi diventato un vero pilota.

Durante una presentazione al NAB Show 2023 di Las Vegas, Jouffret ha spiegato che, rispetto alla fonte di partenza, l’obiettivo dei realizzatori era mantenere un approccio più realistico possibile:

Volevamo che sembrasse reale e non un gioco per computer. Queste auto sono brutali e aggressive. All’esterno sono bellissime, ma l’esperienza all’interno è davvero notevole e loro volevano offrire al pubblico quell’esperienza. [Allo stesso tempo], dovevamo aumentare alcuni angoli che i videogiocatori potessero riconoscere subito.

Per le riprese, Jouffret ha così scelto le camere Venice 2 della Sony, con il sistema di estensione Rialto che stacca il sensore dal corpo macchina. Questo ha permesso ai realizzatori di inserirle in spazi molto ristretti all’interno delle auto, proprio come quelli di Top Gun: Maverick hanno utilizzato questo sistema per porle all’interno dei jet. “Sapevo che dovevo mettere almeno tre camere all’interno dell’abitacolo“, spiega il direttore della fotografia.

Così, per Gran Turismo, si è ricorso a ben 20 camere sui circuiti, effettuando lunghe riprese delle auto in azione:

Queste auto sono molto fragili. Possono rompersi in qualsiasi momento perché corrono a una velocità molto elevata. Quindi sapevamo che ogni volta che mandavamo le auto in pista dovevamo fare più riprese possibili. L’altro aspetto è stato quello di mantenere le cose piuttosto libere.

Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp (regista di District 9, Elysium) e vede nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Daniel Puig, Josha Stradows, Darren Barnet e Thomas Kretschman.

Creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi, il franchise ha venduto, ad oggi, più di 85 milioni di copie: il capitolo più recente è Gran Turismo 7, uscito a marzo per PlayStation 4 e 5.

Noi di BadTaste abbiamo partecipato alla set visit del film e, appena l’embargo sarà terminato, vi proporremo la nostra coverage.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

Vi ricordiamo che, se lo volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: THR

Classifiche consigliate