Gran Turismo: Neill Blomkamp annuncia la fine delle riprese del film

Dopo circa tre mesi di riprese, il regista Neill Blomkamp ha annunciato ufficialmente il wrap di Gran Turismo, la pellicola prodotta dalla Sony basata sul popolare brand videoludico di Polyphony Digital.

Nelle ultime settimane, la lavorazione del blockbuster aveva traslocato da Budapest a Dubai per la sessione finale della produzione. Su Instagram il filmmaker scrive:

Ed è wrap! Per qualcuno che ama così tanto le machine come me, devo dire che non avrei mai creduto che avrei diretto un film centrato proprio su di loro. Girare questo film è stata una fantastica esperienza grazie al cast incredibile e alla troupe che ha reso possibile le sue riprese. Ora volerò a Tokyo per cominciare a pensare al montaggio.

Ecco, a seguire, il post:

La pellicola racconterà la storia di Jann Mardenborough pilota professionista inglese che, nel 2011 ad appena 20 anni, si è classificato terzo – su 90.000 partecipanti – alla gara annuale della GT Academy che, dal 2008 al 2016, Sony Interactive Entertainment e Nissan organizzavano annualmente fornendo ai partecipanti di tutto il mondo la possibilità di passare dalla guida virtuale del ben noto Real Driving Simulator a quella autentica delle vere Gran Turismo. Nel lungometraggio di Neill Blomkamp sarà Archie Madekwe (Midsommar, la serie TV Apple See) a vestire i panni di Jann Mardenborough. Il pilota, nelle ore scorse, ha voluto condividere uno scatto dal backstage del film (risalente ad agosto, come segnala la data sovraimpressa) in cui compare proprio accanto alla sua controparte cinematografica.

Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp (regista di District 9, Elysium) e vede nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Daniel Puig, Josha Stradows, Darren Barnet e Thomas Kretschman.

Creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi, il franchise ha venduto, ad oggi, più di 85 milioni di copie: il capitolo più recente è Gran Turismo 7, uscito a marzo per PlayStation 4 e 5.

Noi di BadTaste abbiamo partecipato alla set visit del film, ma, naturalmente, non possiamo ancora parlarvene perché siamo sotto embargo:

