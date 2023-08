Jann Mardenborough, pilota professionista inglese alla cui storia è ispirato il film di Gran Turismo, ha parlato con Variety della sua esperienza sul set.

Mardenborough ha fatto da controfigura per Archie Madekwe, l’attore scelto per interpretarlo:

Il film si focalizza sui primi quattro anni della mia carriera come pilota della Nissan. Rivisitarli è stato forte, perché non mi piace farlo troppo spesso. Ma sono fortunato di avere avuto l’occasione per raccontare questo capitolo della mia vita.

Il pilota si è ritrovato a fare i conti con un set cinematografico e con tutti gli ostacoli che si incontrano durante la realizzazione di un film: “La cosa che mi ha colpito è stata che se non vedo la macchina da presa, la macchina da presa non vede me“.

All’inizio è stata dura, ma poi è riuscito a trovare il suo equilibrio:

Era difficile partire da freddo, c’era bisogno di fare alcuni giri prima di avere le auto pronte a fare il loro dovere. Ma siamo arrivati a un punto in cui a patto che fossimo in certe posizioni al momento giusto, le inquadrature erano salve.

L’esperienza lo ha cambiato:

Dopo aver vissuto ciò che ho vissuto con tutta la squadra, dopo ogni film che guardo resto a leggere i titoli di coda. […] Il mio film preferito in assoluto è Speed. L’ho riguardato in aereo in viaggio per LA circa tre settimane fa. Ho letto i titoli di coda e il capo coordinatore degli stunt era Gary Hymes… lo stesso Gary che era nella nostra squadra stunt! Non lo sapevo all’epoca.