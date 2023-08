La produzione di Gran Turismo è filata tutta liscia dall’inizio alla fine, a parte un momento con protagonista Orlando Bloom.

Durante un’intervista con MotorTrend, Neill Blomkamp ha svelato che l’unico incidente sul set si è verificato durante le riprese di una scena destinata ai titoli di coda, poi scartata, con protagonista Orlando Bloom:

…l’unica auto che è stata danneggiata sul set è stata quella guidata da Orlando Bloom, una delle GT-R.

Orlando voleva tanto una scena in cui potesse guidare perché il suo personaggio non guida per tutto il film, perciò abbiamo pensato a una scena finale per divertirci un po’. Per farlo il coordinatore degli stunt ha dovuto dare il suo consenso e gli ha fatto fare un giro di prova assieme a un istruttore per fare una valutazione.