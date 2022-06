Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Oltre a parlare del film di Flash scritto con Ezra Miller, il fumettista Grant Morrison ha parlato con Rolling Stone di due progetti proposti ai Marvel Studios anni fa e purtroppo non accolti. LEGGI – The Flash: Grant Morrison parla della sceneggiatura scartata e delle condizioni di Ezra Miller Il motivo è che la Marvel preferiva fare tutto “in casa”: All’inizio, prima ancora che Kevin Feige fosse coinvolto, li conoscevo bene e proposi loro sia un film di Doctor Strange che di Moon knight. Ma non ci presero mai seriamente perché eravamo fumettisti. Dicevano sempre: “Dobbiamo coinvolgere i nostri”. Adesso hanno capito la formula, che è molto efficace, ma all’epoca si pensava: “La gente di Holywood deve fare queste cose, non voi matti di fumetti“. Ma comunque, la cosa non ha mai impedito loro di rubarci le cose, sono sempre stati disposti a metterci le mani in tasca a ogni occorrenza. Proposi loro un film di Doctor Strange, ma decisero di fare a modo loro. Cosa ne pensate delle parole di Morrison? Ditecelo nei commenti!

