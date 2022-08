Gravity Rush: in arrivo un adattamento basato sul videogame

Secondo quanto riportato da Deadline la PlayStation Productions e la Scott Free Productions porteranno sul grande schermo un adattamento cinematografico di Gravity Rush, videogame action/adventure giapponese pubblicato nel 2012.

Anna Mastro (La Società Segreta dei Principi Minori) è stata ingaggiata per dirigere il lungometraggio basandosi su una sceneggiatura di Emily Jerome (Panopticon).

Sviluppato da Project Siren e pubblicato da Sony Computer Entertainment per Playstation Vita (e in seguito anche per PlayStation 4), il titolo vede al centro della storia Kat, una ragazza in grado di manipolare la gravità e proteggere la comunità di Hekseville dalle tempeste gravitazionali e da alcuni misteriosi mostri.

