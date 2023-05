Uscito nel 2020 durante le prime, timide riaperture dei cinema nel bel mezzo delle prime fasi di pandemia di nuovo Coronavirus, Greenland, il disaster movie di Ric Roman Waugh con Gerard Butler e Morena Baccarin (Deadpool, Homeland), ha ottenuto un discreto successo di critica e pubblico. Per questo, nell’estate del 2021, sono arrivate le prime notizie circa il sequel.

Nel corso di un’intervista, il regista Ric Roman Waugh, che prossimamente lavorerà anche al reboot di Cliffhanger, ha illustrato l’approccio che intende adottare con Greenland 2:

Sì, le discussioni circa il sequel di Greenland sono ancora in corso. Per me è uno dei film preferiti a cui lavorare perché non lo vedo come un sequel, ma come la prosecuzione di una storia, il continuo del primo. È un po’ come il concetto di Dune per cui hanno avuto i soldi necessari a dividere tutto in due parti. Quello che adoro di quello che intendiamo fare è che il primo Greenland era tutto basato sull’evento che ha causato la quasi totale estinzione, mentre il secondo parlerà di quello che è accaduto poi. Chi è sopravvissuto come fa ad andare avanti considerata la scarsità delle risorse e il mondo in rovina? Sarà un’esplorazione creativa della domanda “Cosa è accaduto quando si sono estinti i dinosauri? E cosa è accaduto nel periodo che stiamo raccontando noi alla Terra e al genere umano?”.