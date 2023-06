Dopo aver recitato con Tom Cruise nel film di successo Top Gun: Maverick nel ruolo di un giovane pilota, Greg Tarzan Davis torna a fare coppia con l’attore nel nuovo Mission: Impossible.

Intervistato da Screen Rant, Davis ha parlato a proposito della sua reunion con Cruise e di ciò che ha imparato dal collega. In particolare per quello che riguarda gli stunt, ovviamente.

Ho imparato a essere competente in quello che fai con gli stunt. Perché ovviamente in ogni film che fa, lui realizza i propri stunt e incoraggia gli altri attori a farlo. Volare in un F-18 significava avere la competenza per farlo come se avessi realmente volato in un F-18 per tutta la tua vita o qualcosa del genere. Prendere quella mentalità e l’allenamento che lui ha preparato per noi in Top Gun e applicarli a Mission: Impossible hanno reso in un certo senso la transizione fluida. Ma allo stesso tempo non puoi abituarti a fare tutti questi maledetti stunt! Ma diventa più facile, più o meno.