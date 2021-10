Prossimamente vedremo Marley Shelton nel nuovo capitolo di Scream. Ma l’attrice in passato ha partecipato a entrambi i film del progetto Grindhouse, progetto curato da Robert Rodriguez e di Quentin Tarantino.

In una set visit virtuale di ComicBook.com l’attrice non ha saputo scegliere il progetto che gli sia piaciuto di più tra i due film, ovvero Planet Terror e A prova di morte:

Beh è come se tu mi stessi chiedendo di scegliere tra due figli, ovviamente non posso farlo, ma sai, è stata un’esperienza straordinaria lavorare con Robert e Quentin, che in realtà è stata una collaborazione tra i due. Sento che sia un solo film, l’intera genesi e l’intero esperimento di Grindhouse è stata una collaborazione tra questi due brillanti registi. Stavo interpretando lo stesso personaggio in entrambi i progetti, quindi ecco, è solo un grande film di quattro ore.