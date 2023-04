C’è molta attesa per l’arrivo nei cinema di Guardiani della Galassia 3, un po’ perché le ultime iterazioni del Marvel Cinematic Universe non hanno brillato particolarmente dal punto di vista dell’accoglienza critica, un po’ perché il progetto più recente, Ant-Man 3, ha deluso sia la stampa di settore che il pubblico, incassando “solo” 466 milioni di dollari, una perfomance più in linea con quella avuta da pellicole dei Marvel Studios uscite in un periodo più ostico di ripartenza del cinema in sala durante la pandemia.

A circa tre settimane dall’arrivo del blockbuster di James Gunn nei cinema, Box Office Pro ci fornisce le prime indicazioni sul tracking del lungometraggio. Il sito scrive che Guardiani della Galassia 3 dovrebbe avere un primo fine settimana con un incasso – ovviamente nordamericano – compreso fra i 120 e i 155 milioni di dollari (e un box office americano complessivo che potrebbe spaziare fra i 288 e i 403). A giocare a favore del capitolo conclusivo delle avventure di Star-Lord and co c’è l’elevata curiosità nei confronti del film in sé nonché il fatto che si tratterà del primo blockbuster ad arrivare nelle sale dopo Super Mario Bros: Il film.

Chiaramente, vi terremo aggiornati.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

FONTE: Box Office Pro

