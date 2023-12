Bradley Cooper è stato ospite dell‘Howard Stern Show e ha parlato di Guardiani della Galassia 3, il cinecomic di James Gunn arrivato al cinema alcuni mesi fa.

L’attore ha parlato nello specifico di una scena molto commovente, che lo ha toccato personalmente:

Non so se avete visto l’ultimo film, ma ho pianto come un pazzo. C’è una scena in cui [Rocket] perde la sua amica e il suono che emette è struggente, perché è il suono della mia voce quando è morto mio padre. Quando l’abbiamo girata in teatro di posa, tutti sapevano che quel suono nascondeva una profonda verità, ed ecco perché quel momento nel film ti fa davvero dire: “Caz*”.