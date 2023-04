In una recente intervista con Fandango, Karen Gillan ha parlato di Guardiani della Galassia Vol. 3 e nello specifico della colonna sonora.

“C’è una canzone che è messa in apertura del film” ha raccontato l’attrice. “Non voglio svelare qual è, ma è epica“.

Per festeggiare le prevendite di Guardiani della Galassia Vol. 3 (che in Italia apriranno mercoledì alle 16), James Gunn qualche ora fa ha svelato ufficialmente l’attesissimo mixtape della colonna sonora del film, l’Awesome Mix Vol. 3, come vi abbiamo raccontato qui.

La prima traccia è in effetti “Creep” dei Radiohead, anche se non è chiaro se sarà proprio questa la canzone d’apertura.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

