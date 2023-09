Nel nuovo Marvel Studios Assembled dedicato a Guardiani della Galassia 3 disponibile in streaming su Disney Plus, il cast del film ha parlato dell’ultimo capitolo della trilogia di James Gunn.

Per alcuni personaggi, infatti, si è trattato di un addio definitivo, mentre altri, invece, li seguiremo in ulteriori avventure.

“È un po’ triste, ma anche fonte di gioia” ha raccontato Sean Gunn. “Insomma, chi può dire di aver fatto qualcosa di simile? Qualcosa che la gente ama e di cui possiamo essere orgogliosi avendoci messo tutto il nostro cuore?“.

Zoe Saldana ha aggiunto:

Vivere nell’universo Marvel è stato assolutamente splendido. È diventato una parte della mia vita che porterò orgogliosamente con me.

Karen Gillan: “Questa esperienza mi ha arricchito la vita in maniera così diversa, è stato il primo grande film che abbia mai fatto e mi sento così fortunata che quel film sia stato così bello. E non solo, mi è stato addirittura dato un personaggio incredibile che ho potuto esplorare nel corso di sei film“.

“Rappresenta la fine di un viaggio per me perché ha dato il via alla mia carriera” ha concluso Dave Bautista. “Mi ha lanciato la carriera e mi ha cambiato la vita“.

Ricordiamo che Guardiani della galassia Vol. 3 è disponibile in streaming su Disney+. Tutte le informazioni sul film le trovate nella nostra scheda!

