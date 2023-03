Comicbook ha intervistato Chris Pratt per parlare del film di Super Mario e gli ha chiesto un commento su Guardiani della Galassia Vol. 3, il film Marvel in arrivo a maggio.

L’attore ha parlato della conclusione della trilogia:

È stato davvero commovente, per così tanti motivi che non potrei elencare in questa intervista, ma ho provato molta gratitudine per il fatto che James Gunn l’abbia diretto e abbia potuto farlo. Gratitudine per il fatto che mi abbia dato il ruolo e per il fatto che la critica diceva che sarebbe stato il primo film Marvel a essere un flop.

Sono stati dieci anni incredibili, perciò finire è un po’ come l’ultimo giorno di scuola. Sei emozionato che sia finita, ma al contempo non sai se rivedrai i tuoi amici. Alcuni andranno al college, altri se ne andranno, altri si arruoleranno. È l’inizio di una nuova fase, un nuovo capitolo della vita. È emozionante e commovente allo stesso tempo.