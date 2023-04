Che fine faranno i protagonisti di Guardiani della galassia una volta concluso il terzo capitolo?

Non ci è dato ancora saperlo, e per questo Rolling Stone ha posto una domanda più specifica a Chris Pratt: ha terminato il suo lavoro con Peter Quill/Star-Lord? Senza fare spoiler Pratt ha risposto:

Ci sono modi in cui le persone possono tornare dalla morte. Ma comunque, dire che non sento di aver chiuso con il personaggio non deve essere visto come uno spoiler. Non voglio che la gente dica: “Oh, beh, Chris Pratt ha detto che Peter Quill non muore”. Non è quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo è che, anche se dovessi morire, c’è un modo per riportarmi in vita. Quindi, si parla della possibilità di tornare di Peter Quill? La risposta sarà sempre sì. Ora, se stai chiedendo, a Chris Pratt attore, se voglio riprendere il mio ruolo di Peter Quill, la risposta è sì. Sarei interessato a interpretare nuovamente il personaggio.