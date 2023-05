Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Chris Pratt ha parlato delle riprese di una scena molto struggente di Guardiani della Galassia Volume 3, ora al cinema.

Per l’attore, che non ha svelato i dettagli della sequenza per motivi di spoiler, è stato molto difficile entrare e soprattutto uscire dallo stato emotivo necessario.

“Il nostro subconscio non sa se stiamo recitando o meno, e io ho usato tecniche che si usano per dare vita a vere emozioni” ha spiegato. “Quella scena non è stata una di quei casi in cui non riuscivo a raggiungere l’emozione necessaria, finendo quindi per fingere completamente e a modulare la faccia in un certo modo. Ero davvero coinvolto emotivamente e non è facile tornare alla realtà“.

Ha poi aggiunto: “Tutti affrontano dei brutti momenti nella vita, perciò se hai una buona salute mentale puoi usare la compartimentazione e cavartela alla grande. Ma quando tocchi certe corde emotive, davanti alla macchina da presa, la mente non ti dice: “Oh, era tutto finto, sei a posto”. Devi allontanarti da quello stato emotivo, una cosa che non succede a meno che non ti impegni per farlo. Per me quindi è stato un momento molto complicato, e ho passato una notte difficile“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

