Guardiani della galassia 3: Chukwudi Iwuji parla dell’Alto Evoluzionario e svela come ha scoperto del ruolo

Durante una chiacchierata con Comicbook dopo la presentazione di Guardiani della Galassia 3 al San Diego Comic-Con, Chukwudi Iwuji ha parlato del suo ruolo nel film Marvel, l’Alto Evoluzionario.

L’attore ha prima di tutto rivelato di aver saputo del ruolo sul set di Peacemaker, di James Gunn:

Era il giorno che stavamo girando il ballo per la scena d’apertura. Avevamo girato un ciak quando James mi ha chiesto di parlarmi in privato. Credevo volesse dirmi che si era sbagliato a scegliermi per quel ruolo e che doveva esserci Chiwetel Ejiofor al posto mio, ma lui mi ha detto: “No, no, non so quali sono i tuoi impegni, ma vorrei che interpretassi l’antagonista principale di Guardiani della Galassia Vol. 3“.