L’alto Evoluzionario non è propriamente noto per il suo rapporto amichevole con gli animali. Abbiamo visto la sua indole in Guardiani della galassia Vol. 3, cinecomic Marvel attualmente nelle sale.

E nelle scorse ore il regista James Gunn ha voluto creare un contrasto di visione pubblicando uno scatto dal set in cui vediamo Chukwudi Iwuji Nei panni del personaggio insieme a al cane River mentre esterna il suo affetto verso il quadrupede.

Potete vedere il post con lo scatto qua sotto:

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: James Gunn

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate