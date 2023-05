È dal 3 maggio nei cinema italiani Guardiani della Galassia Volume 3, il terzo attesissimo capitolo della saga diretta da James Gunn, e così ecco le prime reazioni degli spettatori.

Noi di BadTaste.it abbiamo celebrato questo gran finale, come sempre, con i nostri media partner di Arcadia Cinema, e lo abbiamo fatto con una grande proiezione evento ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca Sala Energia, il posto giusto dove godersi questo grande blockbuster dei Marvel Studios.

La proiezione delle ore 21:00 è stata introdotta dall’esibizione dal vivo dell’Orchestra Stoppani in Musica con due sessioni: la prima alle 19.45 e la seconda alle 20.20, nel foyer di Arcadia Cinema.

Come sempre, dopo la proiezione abbiamo registrato le reazioni del pubblico all’uscita del film per realizzare il video che potete ammirare qui in alto.

Guardiani della Galassia Volume 3 è al cinema dal 3 maggio, che ne dite delle reazioni degli spettatori? Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

