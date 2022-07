Guardiani della Galassia 3: la descrizione delle scene mostrate al San Diego Comic-Con!

È stata una parentesi divertente e commovente quella dedicata a Guardiani della Galassia Vol. 3 (in uscita il 5 maggio 2023) durante il lungo panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con. James Gunn e i protagonisti del film (incluso Will Poulter, che sarà Adam Warlock) sono saliti sul palco per mostrare le prime scene dell’ultimo film della saga. Gunn ha chiarito subito che questo film rappresenterà la fine delle storie di questi Guardiani, sottolineando che non significa che moriranno tutti, ma che le storie messe in moto nel primo film si concluderanno: “Alcune storie hanno una conclusione. Non significa che muoiono tutti!” Gunn ha anche confermato definitivamente che Maria Balakova (Borat 2) interpreterà Cosmo il cane spaziale.

Nel trailer vediamo che Gamora ora è una Ravager e non ricorda più i suoi amici Guardiani. Non solo: da alcune immagini scopriamo che nel film si indagheranno le origini di Rocket (che, a detta di Gunn, saranno una colonna portante della trama), inoltre diamo un’occhiata ad Adam Warlock, dorato e decisamente palestrato. Groot, per contro, è diventato un adolescente. In sottofondo, Do You Realize dei Flaming Lips:

Durante il panel è stato anche confermato definitivamente che il ruolo di Chukwudi Iwuji sarà nientemeno che un villain: l’Alto Evoluzionario (come si sospettava). L’attore è comparso nella Hall H con indosso il costume di scena:

Vi ricordiamo che i Guardiani della Galassia torneranno con uno speciale Natalizio su Disney+ a fine anno.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

