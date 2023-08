Guardiani della Galassia Volume 3 di James Gunn è arrivato su Disney+ in due versioni: Widescreen e IMAX Enhanced.

Su quale sia l’edizione migliore per la fruizione domestica, il regista ha spiegato su Threads che “la versione ‘widescreen’ ha un aspect ratio misto e sarebbe la mia preferita da guardare a casa“.

Ha poi aggiunto: “Molti registi girano a 2.35. Quelle sezioni nel Vol. 3 sono state adattate sia all’1.90 che al 2.35, e i cambiamenti avvengono in alcuni momenti specifici della narrazione, perciò è il modo che preferisco per vedere il film in TV. Ma è bello guardare entrambe le versioni, a me è piaciuta anche quella 3D“.

