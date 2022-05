Nel caso ci fosse dubbi, gli ultimi scatti approdati in rete dal set dichiariscono alcune idee sulla pellicola di James Gunn.

Le foto trapelate dal set qualche giorno fa ritraevano degli alieni che sembravano un misto genetico tra animali e umani, fatto che ha portato molti ad ipotizzare che l’Alto Evoluzionario sarebbe apparso nel film come antagonista e abbiamo poi avuto un ulteriore indizio della cosa.

Le nuove foto, che potete ammirare a seguire, mostrano ulteriori alieni:

Ma non è tutto: disseminate per tutto il set c’erano un mucchio di scritte aliene che TCC è riuscito a decifrare. Quella che vedete a seguire è un’auto della polizia, ma il dato interessante è la scritta nera su sfondo bianco: Counter Earth. Creata dall’Alto Rivoluzionario, la Contro Terra nei fumetti è una versione alternativa della Terra popolata da Nuovi Uomini, animali geneticamente evoluti. Al momento non è chiaro quanto spazio avrà il pianeta nel corso della storia, ma con le riprese ultimate bisognerà attendere parecchi mesi prima di avere uno sguardo ufficiale al film.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

