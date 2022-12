Guardiani della Galassia 3, James Gunn conferma un omaggio a Odissea nello spazio: “Non è ad Among Us” 

James Gunn ha risposto a un fan incuriosito da una sequenza in particolare del primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 in arrivo il 3 maggio 2023.

Il fan, come molti altri, ha pensato che la scena in cui vediamo i Guardiani nello spazio con le tute colorate sia un omaggio al celebre gioco Among Us.

Il regista ha ribattuto con “no” secco e chiarendo la natura dell’omaggio: 2001: Odissea nello spazio.

Guardiani della galassia Vol. 3 è l’ultimo episodio della trilogia diretta dal regista, e a giudicare dal trailer sarà anche quello più emotivamente coinvolgente, e anticipa un film incentrato in particolare (come aveva già svelato il regista) su Rocket, introducendo anche Adam Warlock (Will Poulter).

Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

Fonte: Twitter