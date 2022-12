Chiacchierando con Entertainment Weekly, James Gunn ha detto che, con il suo attesissimo Guardiani della Galassia 3, il cinecomic Marvel Studios in uscita a maggio del 2023, vuole spezzare la maledizione dei terzi episodi delle saghe e portare a compimento la storia del vero protagonista del franchise: Rocket Raccoon.

La sua intenzione, spiega al popolare magazine, è quella di dare forma a un film che non risulti essere mediocre come spesso e volentieri accade con i Capitoli tre:

Parlando di Guardiani della Galassia 3 come terzo atto di una storia unica aggiunge:

Poi, nello specifico, aggiunge che la ragione principale che lo ha motivato a portare a termine il trittico è stata il portare a termine la storia di Rocket Raccoon.

Una delle ragioni per cui ho deciso di tornare a raccontare questo film è perché sentivo il bisogno di narrare la storia di Rocket. Sarebbe stato molto triste per una lunga serie di ragioni il non riuscire a completare la trilogia, ma poi c’è anche il fatto che mi sento personalmente molto legato a Rocket. Nessuno, a parte me, sarebbe stato in grado di raccontare in modo adeguato la sua storia. Per me lui è sempre stato il protagonista segreto di Guardiani della Galassia. Fin dal principio. È radicato in quello che è come personaggio. Penso esemplifichi molti dei tratti di tutti i Guardiani, dei loro traumi, solo che i suoi sono più grandi.