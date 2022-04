Qualche giorno fa, parlando di, James Gunn ha menzionato, gli interpreti di Groot e Rocket Raccoon nei film dell’UCM.

Il regista ha svelato che i due non hanno messo piede né sul set del terzo Guardiani né su quello di Thor: Love and Thunder. Alcuni giornali l’hanno visto come un annuncio che i due personaggi non ci sarebbero stati nei film in questione, ma il regista ha chiarito:

No, non è vero. Ho detto che non sono mai stati sul set di un film di Guardiani, cosa ben diversa.

Ha poi aggiunto, nei commenti, che non hanno mai visitato i set:

Ha poi concluso:

Sono invitati a venire set quando vogliono.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

