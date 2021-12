L’attrice, nota per il ruolo di Alexis Castle nell’omonima serie televisiva, ha da poco rilasciato un’intervista a The Direct parlando della scelta diper Adam Warlock ine di comesi sia informato per saperne di più sul conto dell’attore.

Pare infatti che Molly – amica di Gunn che aveva avuto insieme al fidanzato Elan Gale un cammeo in Guardiani della Galassia Vol. 2 – abbia avuto solo parole di riguardo nei confronti del collega (sua costar in Come ti spaccio la famiglia) cosa che ha rassicurato parecchio James, molto meticoloso riguardo l’atmosfera di tranquillità e amicizia che vuole garantire su tutti i suoi set:

James mi ha chiesto come è stato lavorare con Will. Penso lo abbia chiesto anche ad un altro paio di persone, cosa che rende fantastico James, controlla sempre con chi lavora e sente il parere di tutti. Vuole lavorare con i suoi amici e se si trova a lavorare con qualcuno di nuovo… vuole fare in modo che si stringa comunque amicizia. Per quanto mi riguarda non avevo che belle cose da dire su Will.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (tutti i dettagli), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

Cosa ne pensate? Quanto attendete di vedere l’Adam Warlock di Will Poulter? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

