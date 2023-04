Durante un’intervista con Fandango, Karen Gillan ha parlato di Guardiani della Galassia Vol. 3 e in particolare dell’evoluzione di Nebula, cambiata tanto nel corso dei film di Guardiani e di Avengers.

“È bello perché è partita come personaggio arrabbiato, tormentato e sadico, mentre adesso gradualmente è diventata una persona nuova capace di accettare e anche iniziare a dare amore” ha commentato l’attrice.

L’obiettivo del personaggio sarà ridare a Gamora la sua identità:

Vuole portare Gamora a essere ciò che sa che può diventare, con i viaggi del tempo la cosa diventa difficile, ma Gamora in sostanza deve diventare la sua versione futura.

Come spiegato dall’attrice e dal collega Chris Pratt, l’impresa non sarà facile visto che il personaggio non ha affrontato il percorso di guarigione – specialmente in relazione alla sorella – di Guardiani della Galassia Vol. 2.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

