Alla premiere di Thor: Love and Thunder, Karen Gillan ha parlato brevemente di Guardiani della Galassia Vol. 3 e di cosa aspettarsi dal capitolo finale della trilogia di James Gunn. LEGGI – Guardiani della Galassia 3: Maria Bakalova da Borat 2 al cinecomic di James Gunn Come potete leggere, l’interprete di Nebula ha preannunciato un film colossale e una chiusura agrodolce È stata un’esperienza splendida, ho adorato lavorare a quel film, sto per scoppiare a piangere, l’ho amato, è stato bellissimo. Ho adorato il percorso dei personaggi e poter lavorare di nuovo con James… sono felice che sia tornato da noi, è stata come una riunione di famiglia. Credo che abbiamo portato tutto su un altro livello questa volta, e come sapete potrebbe esserci la chiusura di un capitolo per certi versi, perciò è un po’ agrodolce. Tutti hanno però dato il meglio con questo capitolo. Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock. Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch! LEGGI – Guardiani della Galassia 3, James Gunn e l’ultima inquadratura che ha girato: “Stavo per piangere”

