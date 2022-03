Stanno continuando ad Atlanta le riprese die dello speciale natalizio destinato a Disney+.

E per l’occasione l’attrice Karen Gillan ha diffuso in rete tramite i suoi canali social un piccolo sguardo alla sua Nebula, che sembra non essersela passata molto bene in base al danneggiamento del suo volto/trucco.

Ecco la foto:

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, ricordiamo, sono al momento in corso. James Gunn approfitterà della disponibilità di tutti gli attori protagonisti per girare uno speciale di Natale che arriverà su Disney+ entro la fine dell’anno.

FONTE: ComicBook.com