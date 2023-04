In occasione dell’apertura delle prevendite americane di Guardiani della Galassia 3 – in Italia verranno attivate da mercoledì – sono arrivati online tre nuovi poster dell’atteso cinecomic dei Marvel Studios.

Si tratta di tre creatività ideate per i circuiti PLF: MAX, Real 3D e Screen X. Li trovate tutti qua sotto!

UPDATE

È arrivato anche il poster di Fandango:

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo.