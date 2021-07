Terminato gli impegni promozionali cone quelli per la serie TV di, James Gunn si getterà a capofitto nella lavorazione di Guardiani della Galassia Vol 3 le cui riprese dovrebbero partire nel corso dell’autunno.

Guardiani della Galassia Vol 3 che, stando alle parole di James Gunn riportate dal New York Times, potrebbe essere la sua ultima volta insieme ai Marvel Studios.

Non ho davvero idea di cosa farò dopo. Penso che, per me, Guardiani della Galassia Vol 3 sarà l’ultimo. Non so se farlo di nuovo. Trovo che, in relazione alla possibilità di fare robe differenti nel multiverso della DC Comics, sia divertente [lavorarci, ndr.]. Cominciano davvero a ricordare i loro fumetti. L’Universo Marvel è sempre stato un po’ più coeso mentre la DC si è sempre più basata su delle corse solitarie. Hanno avuto Batman: il ritorno del Cavaliere Oscuro. Hanno avuto Watchmen. Hanno avuto The Killing Joke. Hanno avuto Swamp Thing di Alan Moore. L’aver visto un film come Joker, un tipo di pellicola decisamente differente dalle altre, per me è una cosa tostissima. Non vedo l’ora di vedere il Batman di Matt Reeves. Stanno coinvolgendo filmmaker davvero validi. Poi è chiaro: come sempre ci saranno film riusciti e altri meno, ma per quel che mi riguarda io desidero che non siano noiosi.