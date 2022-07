Guardiani della Galassia 3: il trailer è stata la cosa migliore del Comic-Con secondo Kevin Smith

È stato il trailer di Guardiani della Galassia 3 la cosa vista al Comic-Con di San Diego secondo il regista e sceneggiatore Kevin Smith.

Il filmato, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, è rimasto a uso e consumo dei presenti in Sala H perché tanto i Marvel Studios quanto, soprattutto, il regista e sceneggiatore del blockbuster, James Gunn, devono ancora rifinirlo a livello di post-produzione.

Ma anche se non del tutto rifinito, il trailer di Guardiani della Galassia 3 è stata la cosa preferita da Kevin Smith durante il Comic-Con:

Il trailer di Guardiani della Galassia 3 è stata la cosa migliore del Comic-Con per me e parlo da persona che ha pure portato i primi cinque minuti del suo nuovo film ricevendo un’accoglienza incredibilmente calorosa. Come commento sonoro c’erano i Flaming Lips con ‘Do You Realize, una roba abbastanza emozionante considerando che sappiamo che si tratta dell’ultima sortita dei Guardiani cosa, questa, che suscita già di per sé svariate emozioni. Le doti visuali di James Gunn continuano a crescere, non che ne avesse bisogno, ma qua ci sono immagini così belle accompagnate da questa musica che da un senso di finalità a tutto.

Smith ha anche lodato gli accenni alla trama che vengono fatti nel filmato, come quelli relativi al coinvolgimento di Gamora di un’altra linea temporale e quelli sull’infanzia di Rocket Raccoon che ci potrebbero spiegare il passato del personaggio doppiato, in originale, da Bradley Cooper.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Chi sarà il personaggio da proteggere? Che si tratti di Rocket, del cui passato scopriremo molto di più vista la descrizione del teaser trailer mostrato al pubblico della Sala H che tanto è stato apprezzato da Kevin Smith? Vi terremo aggiornati a riguardo!

Vi ricordiamo che i Guardiani della Galassia torneranno con uno speciale Natalizio su Disney+ a fine anno.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

