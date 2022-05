In un’intervista con The Playlist a proposito del suo ultimo progetto “The Score”,ha parlato brevemente del suo ruolo di Adam Warlock in

Parlando dei provini, l’attore ha spiegato:

Ho fatto un primo provino a giugno dell’anno scorso, poi ho avuto il ruolo intorno a settembre, mi pare. Poi abbiamo iniziato a girare a dicembre, ma all’inizio non sapevo per quale ruolo stessi facendo un provino, è stato soltanto dopo che l’ho scoperto.

Ha poi alluso alla sua trasformazione:

Sono poco incline a parlarne perché non so quanto si vedrà sullo schermo. La trasformazione faceva parte del gioco e non avrei potuto ricevere maggiore sostegno dalla Marvel e dalle persone che hanno lavorato con me. Ce ne sono volute tante per farmi arrivare a quel punto, non è una cosa che ho fatto da solo. A film uscito ne parlerò più apertamente.

Quanto al futuro, non si è sbilanciato particolarmente:

Non lo so, davvero non lo so cosa c’è in serbo. Sto aspettando di scoprirlo, ma adorerei affrontare un viaggio con quel personaggio.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

