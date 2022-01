LEGGI ANCHE – Guardiani della Galassia 3 sarà un film “diverso”, Kevin Feige ha visto le prime scene

Negli scorsi mesi abbiamo visto Zoe Saldana nuovamente nei panni di Gamora nel dietro le quinte di, atteso cinecomic Marvel diretto da James Gunn.

Ora la stessa attrice ha diffuso su Instagram un nuovo video dal backstage in cui la vediamo mentre si toglie il pesante trucco del personaggio.

Potete vedere il video qua sotto:

Proprio recentemente James Gunn ha parlato del budget del progetto:

Penso in modo innato al budget mentre scrivo. E anche un progetto ad altissimo budget come Guardiani della Galassia 3 è una tribolazione. È una tribolazione perché devi riuscire a far stare nei limiti del budget una pellicola che, se fosse come vorrei io, costerebbe 500 milioni di dollari. Se avessi a disposizione mezzo miliardo di dollari potrei avvicinarmi al fare davvero quello che intendo fare. Ecco la difficoltà del fare i film. Ecco dove stanno le difficoltà. Devo sempre pensare al budget e alle limitazioni che impone che, spesso, porta anche cose buone perché devi ripensare qualcosa e finisci per ottenere una soluzione decisamente creativa.

Secondo i rumour, James Gunn dovrà “accontentarsi” di soli 200 milioni di dollari per la produzione del suo cinecomic.

Ricordiamo che James Gunn, in aggiunta al terzo Guardiani della Galassia, lavorerà anche allo speciale di Natale le cui riprese non sono però ancora state effettuate per via della variante Omicron (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Zoe Saldana/Instagram