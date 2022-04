ha in serbo svariate cose per la saga di: c’è il Volume 3, previsto al cinema per il 23 maggio del 2023, e c’è in arrivo anche uno speciale di Natale che arriverà in streaming su Disney Plus.

Mentre siamo in attesa di vedere dei materiali ufficiali di queste due produzione dei Marvel Studios, possiamo continuare a leggere le risposte che, su Twitter, James Gunn fornisce a chi gli chiede delle informazioni, degli aneddoti e delle curiosità sull’epopea di Guardiani della galassia.

Qualche ora fa, il filmmaker è tornato ad affronta la questione di Drax che, nei film del Marvel Cinematic Universe, è un alieno, mentre invece nei fumetti della Casa delle Idee è un umano di nome Arthur Sampson Douglas comparso per la prima volta su Iron Man (vol. 1) n. 55 del febbraio 1973.

Il regista spiega:

Non volevo realizzare una space opera in cui una dozzina di terrestri si incontrano, casualmente, nello spazio. Come potrei spiegarlo nei primi venti minuti del film? Volevo un gruppo di alieni e orfano di svariati pianeti diverso che si univano insieme.

Lo scorso giugno, James Gunn aveva affrontato una discussione analoga spiegando per quale motivo Drax non è verde nei film di Guardiani della galassia.

Il regista si era così espresso:

C’erano già troppe persone verdi nell’UCM e il verde è il colore più difficile da far sembrare pelle. Il grigio si è rivelata la cosa migliore.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

Fonte: James Gunn su Twitter